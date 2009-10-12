Serhat şaka yapmak istemiş

Serhat Türkkan, 'Arzu Yanardağ'ı döve döve adam ettim' açıklamaları çok büyük tepki alınca iddialarını geri aldı.



Arzu Yanardağ'ın eşi, işadamı Serhat Türkkan, önceki gün Gazeteport'a yaptığı dayakla ilgili açıklamaların bir şakadan ibaret olduğunu söyledi.



"Bir zamanlar dayak haberleri ile gündeme gelmiştiniz" sorusu üzerine Türkkan, "Evet dayak cennetten çıkmadır. Kadın kaşınırsa döveceksin. Arzu, dayak yedikten sonra akıllandı" diyerek aslında bir ironi yapmak istediğini belirtti. Eşi ile aralarında bu tip bir şiddet olayının asla geçemeyeceğini anlatan Türkkan, "Burada bir şaka var. Şimdi kadınlar benden nefret ediyorlar. İnternette forumlarda kötü adam ilan edildim. Keşke ben bunun bir şaka olduğunu daha doğrusu bu ironiyi anlatabilseydim" diye konuştu.