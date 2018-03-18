Serhat Akın'dan Fenerbahçe'ye: Korkak...

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol birden atarak adını kulüp tarihine yazdıran Serhat Akın, dün gece oynanan derbi karşılaşmasının ardından ateş püskürdü.

Fanatik'in haberine göre; osyal medya hesabından açıklama yapan eski milli futbolcu, Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunu "korkak" olarak yorumlarken, Ali Koç'a desteğini de net bir şekilde ifade etti.



İşte o paylaşım



"Kişilerden bağımsız, kulübümüzü her koşulda desteklemek taraftar olarak boynumuzun borcudur, ancak gördüğümüz yanlışları dile getirmek de en büyük görevimizdir.



Yensek de yenilsek de güzel futbol, atak oyun, Fenerbahçe kulübünün geçmişten günümüze gelen kültürünün bir parçasıdır. Sonuç alınsa bile sahaya konan korkak oyun büyük Fenerbahçe taraftarını hiçbir zaman memnun etmemiş ve etmeyecektir.



Fenerbahçe'nin kendi sahasında hücum yapması ve en önemli oyuncusunu oyuna alması için 80 dk beklemesi kabul edilemez. Karanlık günlerden geçsek de tüm kalbimle inanıyorum ki aydınlık günler çok yakın çünkü biliyorum ki Ali Koç Başkan Olacak Güneş Doğacak! #fenerbahçe #alikoçbaşkanolacakgüneşdoğacak"