Serhat Akın: Löw ile konuştum, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Almanya Milli Takım teknik direktörlüğünden ayrılan Joachim Löw'ün Fenerbahçe'nin başına geçmeye sıcak baktığını açıkladı.

Fenerbahçe'de 2000-2005 yılları arasında forma giyen ve Sarı Lacivertli ekipte 3 şampiyonluk yaşayan Serhat Akın'dan sürpriz bir açıklama geldi.

Löw ile konuştuğunu belirten Akın, Alman teknik direktörün Fenerbahçe'ye gelmeye hazır olduğunu söyledi.

EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'ndan ayrılan Löw'e mesaj attığını Nut Spor'da açıklayan Akın şu ifadeleri kullandı:

"Mesut Özil varken bu takıma her zaman Löw gelmeli dedim. Bu adam 20 senedir Alman Milli Takımı'nın başında. Aynı zamanda beni Fenerbahçe'ye yollayan hocalardandır. Almanya'ya gittiğimde de görüşürüz. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini biliyorum.. Ben ona mesaj atmıştım. 'Gel Fenerbahçe'ye efsane ol' dedim. Ben yardımcısı değilim, ekibinde de değilim. Sadece onun gelmesi beni heyecanlandırır. Bana 'İnşallah. Yazın ne olacak bakalım Serhat' mesajını yazdı. Tatil isteyen, futboldan uzaklaşmış insan bunu yazmaz."