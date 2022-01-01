Serhat Akın'dan Fenerbahçe için Daum iddiası

Fenerbahçe teknik direktör arayışlarını sürdürürken, takımın 'Kadıköy Boğası' lakaplı eski oyuncusu Serhat Akın'ın ortaya attığı iddia sosyal medyada gündem oldu.

Akın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?" ifadesini kullandı.

Akın'ın iddiasının ardından Daum, sosyal medyada trend topic oldu.

Tecrübeli Alman teknik direktör Daum'un Fenerbahçe'ye sıcak baktığı geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansımış ancak başarılı hocanın Sarı-lacivertli ekibin listesinde son sıralarda bulunduğu öğrenilmişti.

Listenin en tecrübeli ismi olan Christoph Daum, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı iki ayrı dönemde çalıştırdı. 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, toplam 5 yıl görev yaptığı sarı lacivertli kulübü 2 kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı. Daum son olarak görev yaptığı Romanya Milli Takımı'ndan 4 yıl önce ayrıldı.