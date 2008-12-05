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Serhan'a veda

Burhan Şeşen, önceki gün yaşamını yitiren oğlu Serhan Şeşen için gazetelere bir veda ilanı verdi.

05 Aralık 2008 02:00

Burhan Şeşen, önceki gün yaşamını yitiren oğlu Serhan Şeşen için gazetelere bir veda ilanı verdi.

Grup Gündoğarken'in solisti Burhan Şeşen, önceki gün yaşamını yitiren 26 yaşındaki müzisyen oğlu Serhan Şeşen için gazetelere bir veda ilanı verdi. İşte o ilan:

Kısacık yaşamında insan olmanın bütün iyi hallerini bizlerle sürekli gülerek paylaşan Serhan'ımız... Boş bir sayfaydık içimizi doldurdun. Bizlere yaşattığın dolu dolu yirmi altı sene için sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu duyguya ortak olan tüm "insanları" 5 aralık 2008 cuma günü kılınacak öğle namazından sonra Serhan'ımızı Çengelköy mezarlığına uğurlamak üzere Erenköy Galip Paşa Cami'ne bekliyoruz. Ölümle sona eren yaşamın kendisidir, anlamı değil...

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