Serhan'a Pink Floyd'la veda

Babadan veda: Boş bir sayfaydık içini doldurdun

Grup Gündoğarken'in solisti Burhan Şeşen'in oğlu Serhan Şeşen'in cenazesi İstanbul'da Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Önceki gün tedavi gördüğü Alman Hastanesinde vefat eden Serhan Şeşen için Erenköy Galippaşa Camii'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.Grup Gündoğarken'in solisti Burhan Şeşen'in 26 yaşında hayata veda eden oğlu Serhan, efsane Pink Floyd grubunun Wish You Were Here ('Keşke Burada Olsaydın) şarkısı eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Genç Şeşen için Erenköy Galipaşa Camii'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Şeşen'in tabutu alkışlarla cenaze arabasına konuldu. Bu sırada özel ses sistemiyle donatılmış bir arabadan Serhan Şeşen'in çok sevdiği Pink Floyd'un Wish You Were Here adlı şarkısı çalındı.Törende, üstünde oğlunun resmedildiği tişört bulunan baba Burhan Şeşen ile dedesi Turhan Şeşen, tabutun başında cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.Cenaze namazına, Serhan Şeşen'in annesi Nükhet Şeşen, kardeşi Dilhan Şeşen, amcası Gökhan Şeşen, babasının amcası İlhan Şeşen, CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, sanatçılar Ferdi Akarnur, Harun Kolçak, Ali Rıza Binboğa, Ercan Saatçi, Levent Candaş, Ozan Doğulu, Kubat, Edip Akbayram, Vedat Sakman, Oya Başar, Mor ve Ötesi, Nejat Yavaşoğulları, eski futbolcularından Selçuk Yula ile sanat ve spor camiasının yanı sıra çok sayıda sevenleri ve vatandaşlar katıldı.Cenaze namazının ardından Serhan Şeşen'in cenazesi, sevdiği müzik eşliğinde ve sevenlerinin alkışları eşliğinde götürüldüğü Çengelköy Mezarlığı'na defnedildi.Serhan Şeşen'in cenazesi camiden ayrılırken çalınan Wish You Were Here adlı şarkı efsane müzik grubu Pink Floyd'un en ünlü albümlerinden birine de adını verdi. 1995'te de konser versiyonunu single olarak yayınlanan Qish You Were Here grubun kurucusu Syd Barrett için yazıldı. Ancak genel olarak insanların yalnızlığını konu ediyor. Şarkının ana teması David Gilmour tarafından bulundu, sözleri ise Gilmour ile Roger Waters birlikte kaleme aldı. Şarkı bir çok grup tarafından yeniden yorumlandı. Ayrıca David Gilmour, Richard Wright ve Smashing Pumpkins solist Billy Corgan tarafından da seslendirildi.