Serhan’a bakan 2 doktora dava

T24 - Müzisyen Burhan Şeşen’in oğlu Serhan Şeşen’in (26) ölümünde ihmalleri bulunduğu iddiasıyla 2 doktor hakkında dava açıldı.







Kartal Cumhuriyet Savcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Şeşen’in, yüksek ateş ve boğaz ağrısıyla gittiği özel hastanenin Acil Doktoru T.A. ile Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı H.Ç. hakkında “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi. İddianamede, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopside “sinüziti bulunan Serhan Şeşen’in beyin apsesi, menenjit ve gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü, tedavisinde eksiklikler bulunduğu” belirtildi.Serhan Şeşen 26 Kasım 2008’de rahatsızlanmış, 3 Aralık’ta götürüldüğü ikinci hastanede yaşamını yitirmişti. Burhan Şeşen de ilk hastane ile ilgili suç duyurunda bulunmuştu.