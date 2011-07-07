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Kültür-Sanat

Serhan Şeşen Derneği'nde Gündoğarken dinletisi

Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği, 9 Temmuz günü, GÜNDOĞARKEN dinletisine ev sahiğliği yapacak...

07 Temmuz 2011 03:00

Batur Fatih İLHAN -T24

baturf@gmail.com # twitter.com/baturf


Bir özel hastanede, bir dizi hatalı tedavi netiecesinde hayata veda eden Serhan Şeşen`in adını ve anısını yaşatmak için kurulan Serhan Şeşen Müzik Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği(SERHANDER), 9 Temmuz Cumartesi, GÜNDOĞARKEN dinletisine ev sahiğliği yapacak...

30 yılı aşkın bir emekle yoğrulup bugüne gelmiş, müzikseverlere her defasında özgün sesler sunmuş Türk müzik grubu GÜNDOĞARKEN, kurucuları Gökhan ve Burhan Şeşen kardeşler, faaliyetlerini ``Yaşama Saygı`` başlığı altında toplayan SERHANDER'de, tüm müzikseverleri selamlayacak. Şeşenler, bugüne dek yayınlkadıkları dokuz albümde yer alan çalışmalarından, gönül okşayan ezgiler subacaklar Kanlıca'nın tertemiz havasını, salonuna parfüm eden dernek binasında. Dinleti bu Cumartesi, 21:00'de...


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SERHAN ŞEŞEN DERNEĞİ (KANLICA)

Mihribat Cad. 19/2 Yahya Efendi Köşkü Kanlıca - Beykoz
serhander@serhansesen.com
(Rezervasyon için:
Demet Özata ile irtibat kurulması rica olunur: 0533 522 4717 )


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Ek: VIDEO KLİP
Elimde Olsaydı (Gündoğarken)
http://www.youtube.com/watch?v=ggH1X-6wO4U



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