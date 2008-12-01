Grup Gündoğarken grubunun solisti Burhan Şeşen'in 26 yaşındaki oğlu Serhan için umutlar tükendi.



Burhan Şeşen'in yanlış teşhis yüzünden yoğun bakımda yattığını söylediği oğlu Serhan Şeşen için nakledildiği Alman Hastanesi'nde bir basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda genç müzisyenin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.



Toplantıda Yoğun Bakım Uzmanı Tülin Erdem, "Tatsız bir tablo var ortada. Hepimiz çok üzüntülüyüz. Bize geldiğinde durumu daha vahimdi. Diğer hastanede konan teşhise göre beyin ölümü zaten gerçekleşmişti. Hala beyin ölümü devam ediyor. Sonuç olumsuz " dedi. Erdem diğer hastanede yanlış tedavi uygulandığı iddialarını "Bunu konuşacak platformda değiliz. Alman Hastanesi elinden geleni yapıyor." şeklinde yanıtladı.



Serhan Şeşen'in doktorlarından İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Cengiz Uzun ise " Böyle bir hasta geldiğinde tetkikler yapılır. Tetkiklerden sonuca ulaşılmazsa ileri derecede tetkiklere devam edilir. Bunun içinde tomografi de vardır. Serhan'ın hastalığının tanısı beyin apsesi ve buna bağlı gelişmiş santral sinir sisteminde fıtıklaşmadır. "dedi. Uzun sözlerine şöyle devam etti: "Birinci planda yapılması gereken gözdibi muayenesidir. Böyle bir apse durumunda beyinde basınç artışı varsa, siz de su alırsanız beyin fıtıklaşır. Biz notlarda böyle bir durum göremedik.Yalnız böyle bir durumda su almasanız da kötü bir sonuç doğurabilir. Buna cevap vermek çok zor. Oldukça kötü bir enfeksiyon.Tedavisi başka türlü de olabilirdi. Apsenin büyüklüğüne göre bazen antibiyotikle de tedavi edilebilir."



Uzun basın mensuplarından gelen 'Organ bağışı gerçekleşecek mi?' sorularına da " Hasta enfeksiyonlu olduğu için organ bağışı gerçekleşemez cevabını verdi. Uzun sözlerini "Yoğun bakım süreci çok uzun sürmeyecek. Genelde 72 saat söylemi vardır ama durum daha ciddi." diyerek noktaladı.