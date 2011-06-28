-SERHAD USLAN TÜRSAB BAŞKANLIĞINA ADAY İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - İlos Travel üst yöneticisi Serhad Uslan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB) aralık ayında yapılacak genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Uslan, yaptığı yazılı açıklamada, seyahat acentelerinin kurulduğundan bugüne kadarki en zor dönemine girdiğini, son 10 yıllık icraatların ise bunu önlemek yerine teşvik ettiğini, seyahat acenteciliği mesleğinin gelir getiren değil, gelir götüren meslek grubu haline geldiğini ifade etti. Seyahat acentelerinin genel olarak orta ve küçük işletmeler olduğunu belirten Uslan, şunları kaydetti: ''Gelirleri arasında kendi araçlarıyla transfer ve tur yaparak kazanç sağlamak vardı ve bu yeni karayolları kanunuyla ellerinden alındı. Sermayeleri satılarak eritildi. Meslek örgütü bunu göz ardı ederek taraf bile olamadı. Halbuki bütün dünyada belli bir koltuk kapasitesine kadar seyahat acenteleri kendi araçlarıyla tur ve transfer yapabilmektedirler. Seyahat acenteleri bütün dünyaya dağılarak ellerinde çantalarıyla ülkeye döviz getirmek için fuar fuar, ülke ülke dolaşırlar. Bunu yaparken hiçbir destek görmezler. TÜRSAB'ın kimlik kartları dahi, bırakın başka ülkeleri kendi ülkemizde, müşteri getirdiğimiz kuruluşlarda bile geçersizdir. Havayolları, deniz yolları, karayollarında hiçbir kurum ve firma bu kartı kale almaz. Hiçbir indirim ve avantajdan yararlanamaz. Halbuki kredi kartlarınızla bedava uçak bileti veya tur alabiliyorsunuz.'' Seyahat acentelerinin bölgesel yürütme kurullarının, bölgesel emir kurulları halinde çalıştığını öne süren Uslan, açıklamasında, şu görüşlere yer verdi: ''Yetki ve sorumlulukları olmadığı gibi göbeklerinden merkeze bağlıdırlar. Hiçbir iş yapmaya yetkileri yoktur. Halbuki bölgesel yürütme kurullarının mali ve idari yapıları özerk olmalıdır ve sorunları sektörün diğer tedarikçileriyle birlikte yerinde çözmelidir. Merkez oturduğu yerden bilmediği konularda görüş bildiremez. Vaka bildirse bile sonuç alamaz ki görünen aynen budur. Seyahat acenteleri bakanlık işletme belgesi ile çalışırlar, yasaldırlar. Özellikle son yıllarda internet üzerinden kaçak faaliyet gösteren bir sürü korsan türemiştir. Bunlar faaliyetlerini en az yüzde 300 oranında artırmışlardır. Haksız rekabet ederek suç da işliyorlar. Seyahat acentesinin işini elinden almaya başlamıştır. Vergi vermez, dükkan kirası yoktur, eleman çalıştırmaz, sigorta ödemez, yolcuya sigorta yapmaz. Bu ve bunun gibi daha birçok konuda TÜRSAB, şirket faaliyetleri yerine üyesinin güç kazanması için kabuğunu değiştirmek ve yüzünü üyesine dönmek zorundadır. Üyesine yakın ve üye menfaatlerini koruyan bir kurum haline dönüşmesi gerekmektedir.'' Uslan, bunun için bu yola mesaisini vermekten çekinmeyen ve sektörün emek-istihdam gönüllüsü arkadaşlarıyla TÜRSAB Yönetim Kurulu'na ve başkanlığa adaylığını açıkladığını bildirdi.