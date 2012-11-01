Öğrenciler sergiye gitmek için sergi açtılar!

Osmaniye'de, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi resim bölümü öğrencileri, Fransız Ressam Claude Monet'in İstanbul'daki sergisine gidebilmek için, yol masraflarını karşılamak amacıyla sergi açtı.

Organizasyonda yer alan öğrencilerden Gizem Tıraş, yaptığı açıklamada, Osmaniye Park 328 Alışveriş Merkezi'nde açtıkları karma resim sergisinde 100 eserlerinin olduğunu belirtti.

Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi resim sınıfındaki 30 öğrencinin yaptığı resimlerin çoğunun kara kalem çalışması olduğunu kaydeden Tıraş, bu organizasyonu ressam Monet'in İstanbul'da açılan sergisine gidebilmek için gerçekleştirdiklerini anlattı.

İstanbul'daki Sakıp Sabancı Müzesi'nde açılan “Monet'in Bahçesi” isimli resim sergisine gitmeyi çok istediklerini belirten Tıraş, şunları söyledi:

“Sınıf olarak arkadaşlarımızla bu sergiye gitmeyi çok arzuluyoruz. Sınıftaki birçok arkadaşımızın bu sergiye gidebilecek maddi durumu yok. Bu yüzden biz de ne yapabileceğimizi düşündük ve böyle bir sergi açmaya karar verdik. Burada 57'si kara kalem olmak üzere 100 resim var. Hepsi de bizlerin eseri. Sergimizdeki eserlerimizi 5 ile 150 lira arasında satıyoruz. Elde edeceğimiz gelirle sınıf olarak dünyaca ünlü ressam Monet'in İstanbul'daki resim sergisine gitmeyi planlıyoruz.”

Ressam Monet'in sergisinin kendileri için önemli olduğunu ve gelecekleri adına tecrübe anlamına geldiğini ifade eden Tıraş, sergi için yol masrafının 4 bin lira tuttuğunu belirtti.

Karma resim sergisinde her gün 4 arkadaşının görev aldığını kaydeden Tıraş, “Osmaniyeli büyüklerimizin, esnaf ve iş adamlarımızın sergimizi ziyaret ederek, resim satın almalarını ve öğrenci arkadaşlarımızın Monet'in resim sergisine gitme hayallerine katkıda bulunmalarını arzuluyoruz” dedi.

Tıraş, resim sergisinin 4 Kasım Pazar gününe kadar açık kalacağını ifade etti.