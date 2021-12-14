Sergio Agüero, düzenlenecek törenle futbolu bırakacak

Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta rahatsızlanan ve sonrasında kalp ritim bozukluğu teşhisi konan Sergio Agüero, futbol kariyerine nokta koymaya hazırlanıyor.
Sergio Agüero'nun sağlık sorunları kariyerini erken bitirmeye doğru götürüyor. 30 Ekim'de Barcelona'nın Alaves ile oynadığı maçta rahatsızlanan Agüero'nun kalp ritim bozukluğu nedeniyle az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Marca’nın haberine göre 33 yaşındaki yıldız, Çarşamba günü düzenleyeceği törenle emekli olduğunu açıklayacak.
Manchester City'den ayrılarak yaz transfer döneminde Katalan kulübüne gelen Arjantinli golcü sakatlığı nedeniyle fazla şans bulamadı.
Barcelona ile sadece 5 maça çıkabilen Agüero 1 gol kaydetti.