'Sergilediği performans halkı tatmin ediyor'

T24 - Rahşan Ecevit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun meydanlardaki performansını değerlendirdi. Rahşan Hanım, Kılıçdaroğlu için, 'Halkla çok iyi irtibatı var. Söyledikleri, halkı tatmin ediyor' dedi

Referandum için geriye sayım başlarken görüşlerini Akşam gazetesiyle paylaşan Rahşan Ecevit, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler yağdırdı. Performansını beğendiğini dile getiren Ecevit, 'Halkla irtibatı çok iyi kuruyor. Kendi açısından çok güzel bir performans sergiliyor. Sergilediği performansın, halkı da tatmin ettiğine inanıyorum' dedi.

Rahşan Ecevit, 'Kılıçdaroğlu'nun rüzgarı, merhum eşiniz Bülent Ecevit'in 1970'lerde estirdiği rüzgarı çağrıştırıyor mu?' şeklindeki soruya, 'Herkes, kendisine göre performans sergiliyor' yanıtını vermekle yetindi. Ecevit, Kars'ta Bülent Ecevit'e, 'Karaoğlan' ismini takan Şehzade Şahin'in, Kılıçdaroğlu'na da, 'Yiğitoğlan' lakabını takmasının hatırlatılması üzerine, 'Bence doğru bir lakap. Kemal Bey, Yiğitoğlan lakabını hak ediyor. Ben de kendisine Yiğitoğlan derim' diye konuştu.

Elele katılmak isterdim

'Kılıçdaroğlu'yla aynı mitinge katılıp el ele halkı selamlamak ister miydiniz?' soruya da Rahşan Ecevit, 'Evet, bunu yapmak isterdim. Ancak işlerimin yoğunluğundan dolayı yapabileceğimi sanmıyorum. Ancak isterdim halkımızı aynı mitingte selamlamayı' diye yanıt verdi.

Benim oyum 'hayır'

Rahşan Ecevit, 12 Eylül referandumunda oyunun 'Hayır' olacağını da vurgulayarak, 'Ben bu hükümetin ülkemizin başında kalmasını istemiyorum. Bunun için benim oyum 'hayır' olacak' dedi. Rahşan Ecevit, değişiklik paketiyle 12 Eylül'le hesaplaşılacağı iddialarına da katılmadığını savunarak, 'Halkımızın da gerçek anlamda anayasa değişiklik paketinin içeriği konusunda yeterli bilgiye sahip olduğunu sanmıyorum' diye konuştu.

Recai Birgün'ü defterden sildi

Rahşan Ecevit, merhum eşi Bülent Ecevit'in koruma müdürü ve daha sonra DSP'den milletvekili seçilen İzmir Bağımsız Milletvekili Recai Birgün'ün 12 Eylül'de yapılacak referanduma 'evet' demesine tepki gösterdi. Ecevit, 'Evet ya da hayır demesi kendi bileceği birşey. Ancak, onca yıl Ecevit'le birlikte olup da, dürüst ve ilkeli siyaset yapılmasını öğrenememiş olmasına da hayret ediyorum. İlkeli bir siyaset yapış tarzı yok. Bülent Ecevit'ten bunları öğrenememiş' dedi. Rahşan Ecevit, Recai Birgün'le hiçbir irtibatının kalmadığını ve kendisiyle herhangi bir bağının olmadığını da vurgulayıp, 'Bizim manevi oğlumuz gibi olduğu iddiaları da doğru değil' diye konuştu.