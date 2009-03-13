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Yaşam

Sergey Brin'in korkusu!

Google’ın kurucularından Brin, Parkinson'a yakalanma riski yüksek çıkınca hastalıkla ilgili araştırmalara milyonlarca dolar harcamaya karar verdi.

13 Mart 2009 02:00

Google’ın kurucularından Sergey Brin, yaptırdığı DNA testinde Parkinson hastalığına yakalanma riskinin yüksek olduğunu gördü. Hastalıkla ilgili araştırmalara milyonlarca dolar harcamaya karar verdi.

12 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin kişileri arasında yer alan 35 yaşındaki Rus Brin’in yaptırdığı DNA analizinde, Parkinson’a yol açtığı bilinen bir mutasyonun varlığı tespit edildi.

Annesinin de Parkinson hastası olması nedeniyle aynı hastalığa yakalanma riski normalden yüksek olan Brin, 10 bin Parkinson hastasının DNA haritasını ve yaşam biçimini inceleyerek hastalığa yol açan faktörleri belirlemeyi amaçlayan bir araştırma için milyonlarca dolar harcamaya karar verdi.

Sergey’in amacı bilim adamlarına kendisi bu hastalığa yakalanmadan Parkinson’a çözüm bulmalarını sağlayacak tüm imkanı sağlamak olacak.

Araştırma, Brin’in eşi Anne Wojcick’in sahip olduğu DNA analiz şirketi 23andMe tarafından yürütülecek. Parkinson dahil 105 ayrı hastalığa yatkınlığı belirleyebilen genetik test, 399 dolara mal oluyor. Ancak Brin’in yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırımı sayesinde gönüllüler testi 25 dolara yaptırabilecek.

Gelecek 20-25 yıl içinde Parkinson’a yakalanma olasılığını yüzde 50 olarak gördüğünü söyleyen Brin, tıbbın hastalığın tedavisini bulma olasılığına ise yüzde 50 şans veriyor. Aralık ayında ilk çocuğu dünyaya gelen Brin, oğlunda da aynı mutasyonun bulunup bulunmadığını inceletmek için gerekli testi hemen yaptırdı. Sonuçlarını önümüzdeki günlerde alacak.

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