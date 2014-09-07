Sergen Yalçın'ın yeni dizisinden ilk kare ortaya çıktı

Eski milli futbolcu Sergen Yalçın, sürpriz bir karar vererek dizi oyuncusu oldu. Beşiktaş efsanesinin yeni mesleğinden ilk fotoğraf da ortaya çıktı.

Yakında ekrana gelecek ‘Sil Baştan’ dizisinde oyuncu olarak kamera karşısına geçen Sergen Yalçın , yeni işindeki başarısı ile dikkati çekti.

AMK Spor’un haberine göre, Sergen, dizide Emre Kınay, Belma Canciğer, Murat Dalkılıç, Önder Açıkbaş, Dilara Gönder ve Esra Dermancıoğlu ile başrolü paylaşacak.

Yapımcılığını Gani Müjde’nin üstlendiği dizide eski milli futbolcunun ilk fotoğrafı da sosyal medyaya düştü. Müjde, yaptığı bir paylaşımda aşağıdaki fotoğrafa yer vererek, “Yıllar önce mezun olduğu okula gelir…” notunu düştü.