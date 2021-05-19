Sergen Yalçın tarihe geçti

Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, final maçında Antalyaspor'u geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarda "duble" yapan üçüncü teknik adam olarak tarihe geçti.

Süper Lig'in şampiyonu Beşiktaş, finalde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü ve "duble" yaptı.

Siyah-beyazlılar, kulüp tarihinde daha önce iki defa sezonu çifte kupayla tamamlamıştı.

Süper Lig'deki şampiyonluk ipini göğüsleyen Sergen Yalçın'ın takımı sezonu hem kupa hem de lig şampiyonluğuyla tamamlayarak, siyah - beyazlıların tarihinde bunu başaran üçüncü takım olarak tarihe geçti.

Daha önce 1989-90 ve 2008-09 sezonlarında çifte kupa sevinci yaşayan siyah-beyazlı takım, bu sevinci ilk kez yaşadığında takımın başında İngiliz teknik direktör Gordon Milne vardı. 2008-09 sezonunda ise bu başarı Mustafa Denizli ile yakalanmıştı.