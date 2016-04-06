Sergen Yalçın Suriye sınırında sahaya iniyor

Şanlıurfa'nın düşman işgalinin kurtuluşu etkinlikleri kapsamında Beşiktaş'tan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den Zafer Biryol, Nurettin Yıldız, Cafer Aydın, Hasan Vezir, Galatasaray'dan Savaş Demiral , Muhammed Altıntaş, Candemir Yılman, Benhur Babaoğlu, Mustafa Kocabey ile Trabzonspor'dan Hasan Özer'in de aralarında bulunduğu 22 eski futbolcu Suriye sınırında bulunan Akçakale ilçesine geldi. Eski futbolcular sınırda gösteri maçı yapacak.
Hürriyet’in haberine göre, Kutlamalar kapsamında çeşitli etkinliklere katılacak futbolcular, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Akçakale İlçe Stadyumu'nda gösteri maçı oynayacak.
Karma bir takım oluşturacak 4 büyük ekibin futbolcuları, Şanlıurfaspor'da forma giyen eski futbolcularla karşılaşacak.
Maçta Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile Akçakale Kaymakamı Eyyüp Fırat'ın da forma giymesi bekleniyor.