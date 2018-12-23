Sergen Yalçın: Ozan Tufan için gerekli hamleyi yaptık, haber bekliyoruz

Süper Lig’de Başakşehir’le 1-1 berabere kalan Alanyaspor’da teknik direktör Sergen Yalçın, devre arası transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu. Fenerbahçe’den Ozan Tufan’ı çok beğendiğini belirten Yalçın, 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istediklerini söyledi.

Bein Sports’a konuşan Sergen Yalçın’ın Ozan Tufan’la ilgili açıklamaları şöyle;

“Ozan Tufan’ı almak istiyoruz. Biz gerekli hamleyi yaptık, Fenerbahçe’den haber bekliyoruz. Fenerbaçe oyuncuyu bırakırsa alacağız, şu anda durum nedir bilmiyoruz. Eğer iki taraf için de uygun olursa transfer edeceğiz. Ozan Tufan şu anda çok geriye gitti. Bu yaşta bir oyuncunun bu kadar geride olmaması lazım. Ozan çok değerli bir oyuncu, yaşı henüz çok genç. İki sene öncenin en popüler futbolcusuydu, çok önemli bir orta saha oyuncusu benim için. Oyunsal anlamda bana uygun bir isim.”