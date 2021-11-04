Sergen Yalçın: Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 4-0 kaybederek grup aşamasında elendi. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, penaltı kararının takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Yalçın, "Şampiyonlar Ligi bize ağır geldi" dedi.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Portekiz ekibi Sporting'e 4-0 yenildi. 4 maç sonunda 0 puanda kalan Beşiktaş, Devler Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

Maçın ardından Exxen TV'ye değerlendirmede bulunan Sergen Yalçın, "Burada kaybedilen maçların sorumlusu benim, oyuncular değil. Burada sorumlu benim ve skorların sorumluluğunu alması gereken de benim. Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar, üst seviye. Ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde oyunda çok da bir şey yoktu. Maalesef hakem arkadaşın yarattığı penaltıyla demoralize olduk" diye konuştu.

İlk 30 dakikalık bölümde daha kontrollü bir oyun olduğunu savunan Sergen Yalçın şöyle devam etti:

"Penaltıdan sonra takım demoralize oldu, motivasyonumuz çok düştü. 10 dakika içinde 3 gol yedik, bu normal bir durum değil. Bu seviyede maalesef insanın başına bunlar gelebiliyor. Daha iyi sonuçlar almak isterdik ama kısmet böyleşmiş."

"Bu yenilgi inşallah Trabzonspor maçına yansımaz"

Oyunların zor rakiplerin güçlü olduğunu vurgulayan Sergen Yalçın, "Atletik takımlarla oynuyoruz. Karşılamak, cevap vermek kolay olmuyor. Aslında maçla ilgili çok fazla şey yok. Bizim karşılık veremediğmiz üretken olamadığımız bir maç oldu. Yapacak bir şey yok. Çocuklar iyi niyetli ama Şampiyonlar Ligi bize biraz ağır geldi. Üzgünüz. Oyuncuların moral ve motivasyonları bu maçlardan sonra kayboluyor. 3 gün sonra önemli bir lig maçı oynayacağız. böyle maçlardan sonra dönüş kolay olmuyor" diye konuştu.

"Bu yenilgi inşallah Trabzonspor maçına yansımaz" diyen Sergen Yalçın, "Oyuncuları moral ve motivasyon olarak Cumartesi'ye hazırlamaya çalışacağız. Trabzonspor maçı kırılma maçı olmayacak. Derbi maçların hepsi bizim için önemli. Neyin kırılması bilmiyorum. Trabzonspor biraz iyi gidiyor. Ligin flaş takımı ama maalesef bizim maçlara baktığımızda yine dönüp dolaşıp hakemlere geleceğiz. 4-5 puan yukarıda olmamız gerekiyordu. Maalesef yönetimler iyi değil. Hatay maçında inanılmaz pozisyon. Cüneyt Çakır gibi hakem 4. hakemi çağırıyor gol olup olmadığını soruyor. Attığımız her gol her şeye kadar inceleniyor, verilen penaltılar aleyhimize, faulden atılan goller, hakem hatalarıyla yenen goller hiçbir şekilde araştırılmıyor, bu da puan olarak istediğimiz yere getirmiyor. Bunları bahane olarak sunmak istemiyorum ama ülkede bazı gerçekler var ve bunlardan da kaçamayız" diyerek sözlerini noktaladı.