Sergen Yalçın: Oyun planımız kazanma üzerine; taraftarımıza kupa hediye etmek istiyoruz

Süper Lig'in 40. haftası derbiye sahne oluyor. Lider Beşiktaş'ın Galatasaray'a konuk olduğu gecede Sergen Yalçın, karşılaşma öncesi beIN SPORTS'a konuştu.

Yalçın, "Finaldeyiz artık. Uzun zamandan beri herkes çok mücadele ediyor. Zor bir pandemi süreci, zor oyunlar, zor kadrolar, sakatlık, aylardır birçok şeyle mücadele ediyoruz. Artık sonuçlandırma bölümü. Derbiler zordur. Her ihtimale açıktır. Kazanmak istiyoruz. Oyun planımız da kazanma üzerine kurulu. Umarım iyi, güzel, keyifli bir maç olur. Bizim için iyi bir sonlandırma bölümü olur.

"Uzun zamandan sonra dinlendik. İki gün izin verdik. Toparlansınlar istedim. Hep aynı oyuncularla, değiştirmeden oynuyoruz. Son maçtan N'Koudou çıktı, Gökhan girdi. Allah'a şükür. Oyuncumuz var oynatıyoruz. Kulübeden de alabileceğimiz 2-3 oyuncu var. Son milli maç arasından sonra maalesef çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Özellikle oyuncu konusunda baya bir oyuncumuz dışarıda. Kalanlarla mücadele ediyoruz. Kalanlar çok mücadeleci, çok karakterli, tüm güçlerini veriyorlar. Taraftar sezon boyu bizi çok destekledi. Onlara artık 1 hafta içinde bir şampiyonluk, kupa hediye etmek istiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah bunu başarabiliriz" diye konuştu.