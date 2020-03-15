Sergen Yalçın: Mutlu musun desen değiliz, mutsuz musun desen o da değiliz; ben de bilmiyorum ne olduğumu

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle seyircisiz oynanan Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Yalçın, kulüp doktorlarının oyuncuları rahatlatmak için salgına karşı bilgilendirdiğini aktarırken, karşılaşmaya ilişkin "Mutlu musun dersen değiliz, mutsuz musun desen o da değiliz. Ben de bilmiyorum ne olduğumu" dedi.

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Yalçın, Koronavirüs salgını nedeniyle oyuncularının akıllarının karışık olduğunu belirtirken, "Türk oyuncular daha temkinliler ama yabancı oyuncular çekinceliler tabii" ifadesini kullandı. Maçın çok hareketli geçmesini beklemediğini vurgulayan Yalçın, "Dengeli bir maç oldu, seyir zevki olmadığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"İki tarafı da memnun etmeyecek bir sonuç. İki taraf da kazanmak istiyordu. Biraz da taktik anlamda yaptığımız bazı şeyler vardı. Dengeli bir maç oldu, seyir zevki olmadığını düşünüyorum.

"Bizim oyuncular çarşamba veya perşembe günü bir toplantı yaptılar Koronavirüs hakkında. Türk oyuncular daha temkinliler ama yabancı oyuncular çekinceliler tabii. Türkiye dünyanın en güvenli ortamlarından biri şu anda. Doktorumuz da bunu onlara anlatmaya çalıştı.

"Bu salgın onları da bizi de etkiledi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Dengeli bir maç oldu. Seyir zevki olmadı ama bu sessiz ortamda çok da hareketli bir maç olacağını düşünmüyorduk biz de.

"Mutlu musun dersen değiliz, mutsuz musun desen o da değiliz. Ben de bilmiyorum ne olduğumu.

"Atanın kazanacağı bir maç oldu. Bizim şampiyonluk ümitlerimiz bu maçta azalmadı, zaten azdı. Fark kapanır mı, zor. Önümüzde takımlar var. İlk 4'ün, 3'ün önüne girebilir miyiz, girebiliriz ama seyircisiz ortamda ne olur bilmiyoruz."