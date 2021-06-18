Sergen Yalçın'la tekrar anlaşıldığı iddiaları üzerine Beşiktaş'ın hisseleri yükseldi

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Beşiktaş’ın, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile tekrar anlaşıldığı haberleri üzerine hisseleri yükseldi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’ıçun düşüş yaşadığı günde Beşiktaş’ın hisseleri yüzde 4 prim yaptı.

Beşiktaş hisselerinde Sergen Yalçın coşkusu yaşanıyor. Geçen sezon siyah-beyazlılara iki kupa kazandıran Sergen Yalçın, sezon bitimiyle tatile çıkmıştı.

Anlaşmanın sağlanamaması haberlerinin ardından bugün siyah-beyazlı yönetim ile masaya oturan başarılı hoca Beşiktaş’ta kalacağı aktarıldı.

Dünya'dan Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, bu da Beşiktaş’ın Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerini uçurdu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un hisselerinin düştüğü günde Beşiktaş yüzde 4 prim yaptı.

Değeri de arttı

Bu yükselişle siyah-beyalıların değeri de arttı. Beşiktaş’ın borsadaki değeri 1.7 milyar TL’yi geçti. Galatasaray’ın hisseleri yüzde 0.2 değer kaybetti. Bu rakam Fenerbahçe’de yizde 3.6 oldu. Trabzonspor da değer kaybeden takımlar arasında yer aldı.