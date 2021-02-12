Sergen Yalçın: Kontrat uzatmak sadece benim istememle olmuyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Konyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sözleşmeyle ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Sözleşme sadece benim istememle olmaz. Bu işler karşılıklıdır. İki taraf anlaşırsa, devam ederiz. Her röportajda 'Hocamız ne kadar isterse devam edebilir' sözü beni rahatsız ediyor açıkçası. Kulüplerde kontratlar böyle yapılmıyor" dedi.

Yalçın, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çeyrek finale yakışacak düzeyde bir futbol oynandığını dile getirdi.

Her iki takımın oyuncularını gösterdikleri performans nedeniyle tebrik eden Sergen Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu kadar arka arkaya maçların oynandığı bir dönemde, sahadaki bütün oyuncular çok iyi mücadele etti. Mücadele tarafı böyle ancak maçın 120 dakikası bizim kontrolümüzde geçti. Birçok gol pozisyonuna girip atamadığımız, ürettiğimiz ama sonuçlandıramadığımız bir müsabaka oldu. Çok daha erken bitirmemiz gerekirdi. Çok net pozisyonlar vardı ancak bazen sonuçlandıramıyorsunuz, olmuyor. Bunu daha önce bir iki maçta daha yaşadık. Bir şanssızlık var. Her oynadığımız maçta bu tür şanssızlıklar yaşıyoruz. Ya 10 kişi kalıyoruz ya inanılmaz pozisyonlar harcıyoruz. Bunu bir an önce sonlandırmamız lazım. Çünkü çok zor bir periyot bizi bekliyor. Ligin devamında 17 maç var. Bir kupa maçımız var. Önümüzde yoğun bir maç trafiği olacak. İnşallah bu zorlu süreci sakatlıklar yaşanmadan tam kadro atlatırız. Tek temennim bu."