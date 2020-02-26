Sergen Yalçın kaleci listesini hazırladı

Loris Karius'la yolları ayırma kararı alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetime önümüzdeki sezon için raporunu sundu.

Siyah beyazlıların transfer listesinde Karius'un yerine şu an an dört alternatif bulunuyor.

İlk seçenek, izleme komitesinin de uzun süredir takip ettiği 24 yaşındaki Alman kaleci Timon Wellenreuther. Hollanda Süper Ligi ekiplerinden Willem II Tilburg’da oynayan ve ligin ilk yarısının en iyi kalecisi seçilen Wellenreuther için sezon sonunda teklif götürülecek. Genç kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Mayıs ayı sonunda bitiyor.

Fanatik'in haberine göre; menajerler de Beşiktaş’a Başakşehir’de iki sezondur şans bulamayan eski milli kaleci Volkan Babacan'ı önerdi. 31 yaşındaki Volkan Babacan bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki 4 karşılaşmada forma şansı bulabildi. Tecrübeli kalecinin Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Siyah beyazlılara önerilen bir diğer isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp’ten milli eldiven Sinan Bolat. Bolat'ın da kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 31 yaşındaki başarılı kaleci bu sezon Antwerp'te 34 maçta forma giydi. Ülkemizde Kayserispor ve Galatasaray'da da oynayan Sinan, kariyerinde Genk, Standand Liege, Porto, Brugge, Arouca ve Nacional formalarını terletti.

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor’un kalesini koruyan 26 yaşındaki Alperen Uysal da Beşiktaş'a önerilen kaleci adaylarından biri. 26 yaşındaki Alperen'in piyasa değeri 150 bin euro. Alperen bu sezon 1'i kupa olmak üzere 23 maçta forma giyerken, kalesinde 33 gol gördü.

ŞU ANKİ KADRODA 4 KALECİ VAR!

Beşiktaş’ın kadrosunda şu anda Karius dışında genç kaleciler Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu ve Doğukan Özkan bulunuyor. Bu isimlerden formaya en yakın isim, bu sezon 1 kez şans bulan Utku Yuvakuran. Diğer iki isimse A takımda oynayamadı.