Sergen Yalçın'ın "Sen kimsin Bloomberg" dediği Jaap Uilenberg'den yanıt geldi: Hedef gösterme gibi bir yaklaşımım olmadı

UEFA Hakem Kuru Üyesi ve TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, Sergen Yalçın'ın, "Sen kimsin Bloomberg? Vasfın ne? Beşiktaş'ın hocasını hedef gösteriyorsun eğitimde" sözlerine, "Hedef gösterme yaklaşımım asla olmamıştır" şeklinde yanıt verdi.

Jaap Uilenberg, TSYD'de gerçekleştirilen seminerde yeni sezonda değişen kuralları anlatırken Sergen Yalçın üstünden örnek vermişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Jaap Uilenberg'in kendisini hedef gösterdiğini ifade etmişti.



Sergen Yalçın, Candaş Tolga Işık'ın programında, "Bloomberg midir, bilmiyorum. Sen kimsin? Senin vasfın ne? Beşiktaş'ın hocasını hedef gösteriyorsun eğitimde bir de. Derhal görevine son verilmelidir. Yoksa biz haddini bildiririz" demişti.

"Üzüntü ile takip ettim"

Jaap Uilenberg, gazeteci Taner Karaman'a bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Uilenberg, "Sergen Yalçın'ın yapmış olduğu 'Dördüncü hakem bana el kol hareketi yapma dedi' söylemi ile ilgili verdiğim cevabın maksadının dışında algılanmış olmasını derin bir üzüntü ile takip ettim" dedi.

Uilenberg sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'de uzun süredir MHK Eğitim Danışmanlığı görevini yürütüyorum ve kamuoyunun da bildiği üzere hiçbir dönemde bir kulübü ya da teknik direktörü 'hedef gösterme' gibi bir yaklaşımım asla olmamıştır ve olamaz."