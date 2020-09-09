Sergen Yalçın'ın aklındaki forvet Mario Mandzukic

Şampiyonluk hedefine yürünmesi için bir golcüyü şart koşan Sergen Yalçın, aklındaki ismin Mario Mandzukic olduğunu Beşiktaşlı yöneticilere bildirdi.

Katar ekibi Al Duhail'le sözleşmesini feshettikten sonra halen boşta olan ve bireysel çalışmalarına ülkesinde devam eden Mandzukic, siyah-beyazlıların listesinin en tepesinde yer alıyor.

Sözcü'den Ali Aydın'ın haberine göre Yalçın, 34 yaşındaki golcünün transfer edilmesinin önemini anlattığı yöneticilerden gereken mali fedakârlığın gösterilmesini istedi. Geniş transfer listesinde Aboubakar ve Kalinic gibi oyuncular bulunan Yalçın, Mandzukic transferinin seviye arttıracağı raporunu verdi.

Yalçın, "Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Beşiktaş'ın santrforu bellidir. İnsanların aklında soru işareti yaratacak biri olamaz. Taraftarımızı heyecanlandıracak, hedef oyuncu almalıyız” demişti.