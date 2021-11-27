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Spor

Sergen Yalçın, iki ismin gönderilmesi için yönetime talepte bulundu

Gökhan Töre ve Oğuzhan Özyakup'la yolların ayrılması bekleniyor

27 Kasım 2021 13:25

Avrupa'ya veda eden ve Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta N'Sakala'nın ardından iki futbolcu daha Sergen Yalçın tarafından takımda istenmiyor.

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, radikal kararlar almaya devam edecek. N'Sakala'da olduğu gibi gerekli durumda futbolcunun ismine bakılmaksızın kadro dışı kararlarının verileceği öğrenildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Oğuzhan Özyakup'un ve Gökhan Töre'nin genç takımla idmanlara çıkacağı ileri sürüldü.

Yalçın, devre arasında kadroda düşünmediği isimlerin gönderilmesini yönetime iletti. Yöneticiler, Yalçın'ın üzerini çizdiği futbolcularla ocakta masaya oturacak ve yollar ayrılacak. Beşiktaş'ta devre arasına kadar iç transferde hareketli günlerin yaşanması bekleniyor.

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