Sergen Yalçın: Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız diye düşünüyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Yedikleri ikinci golün hayal kırıklığı yarattığını söyleyen Sergen Yalçın, "Bu seviyelerde bu ayrıntı olmaz. Hayal kırıklığı oldu bizim için" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund’a 2-1 mağlup olan Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Yalçın, maçın kırılma anlarının olduğunu dile getirirken gelecek için ümitli konuştu. İlk yarının sonunda taçtan yedikleri golün hayal kırıklığı yarattığını söyleyen başarılı çalıştırıcı, “Dortmund’a karşı bu seviyelerde oynayabiliyorsak diğer maçlarda da iyi olabiliriz” dedi. İşte Sergen Yalçın’ın maç sonu değerlendirmesi:

“Bu seviyelerde olmaz, hayal kırıklığı”

“Ben iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. İzleyenler açısından zevkli bir maçtı. İki taraf da çok mücadele etti. Dortmund’u daha ofansif bekliyorduk ama defansif bir takım bulduk. Bana göre kırılma anları vardı. Oyunun başında golü atsaydık başka bir oyun olurdu. 40-45 arası motivasyonumuz düştü. Taçtan gol yedik. Bu seviyelerde bu ayrıntı olmaz. Hayal kırıklığı oldu bizim için.”

“Dortmund’da karşı böyleysek…”

“1-0 girseydik başka olurdu. İkinci yarının başında yüzde 100 pozisyonumuz var onu atsak başka olurdu. Oyunun gelişimi konsatre olmamızı güçleştirdi. Risk aldık 2-0’dan sonra. Güzel bir müsabaka oldu. Kendimizi görmüş olduk ama bu grupta bizim açımızdan iyi şeyler olabilir. Dortmund'a karşı bu seviyede oynuyorsak diğer takımlarla da rahat rahat oynarız diye düşünüyorum. Bir iki oyuncuda problem yaşadık ilk yarıda. Burada iki oyuncu aşağıda olduğu zaman bu takımlara karşı direnç çok düşer. Bu seviyelerde 11’e 11 oynamak gerekiyor. Dortmund gibi üst seviyenin en iyi takımlarından biri. Bu futbol, canlı bir oyun normal. Her oyuncu istediğimiz performansı sergileyemeyebilir. Bundan sonraki maçlara umutla bakıyoruz.”

“2-0’dan sonra kolay değil”

“Montero çok iyi oynadı. Savunma oyuncularının performansında gayet memnunum. Çok çaba sarf ettiler. İstediğimizi yapamamış oyuncular olabilir ama hepsi çok mücadele etti. Biz önde başlasaydık o zaman biz bekleyecektik onlar risk alacaktı. Gollere göre oyunun gidişatı da değişiyor. Toparlanmak için çaba sarf ettik. Dortmund’a karşı 2-0 geriye düşüp oradan çevirmek kolay değil. Herkesi iyi mücadele etti. Taraftar da oyunculardan gayet memnun. Ama olmayabilir, futbolda her türlü sonuç var.”