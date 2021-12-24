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Spor

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu

24 Aralık 2021 08:27

Adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Sergen Yalçın, iddialarla ilgili yaptığı açıklamada kendisine teklif gelmediğini belirtti.

Beşiktaş'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, söylentilere yanıt verdi.

Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.

Aynı zamanda genç teknik adam, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.

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