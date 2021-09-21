Sergen Yalçın'dan A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'a tepki: Kıvırtmaya gerek yok!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor karşısında 3-0'lık üstünlüğün ardından 3-3 berabere ayrılmalarının üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un kendisiyle ilgili söylediği "Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkahalar attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum" sözlerine tepki gösteren Yalçın, "Stefan Kuntz benimle ilgili konuştu. Önce saçmaladı sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa doğrudan söylesin, kıvırtmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

Yalçın karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir gece yaşadıklarını belirterek, "3-0'lık skordan sonra maçın 3-3'e gelmesi bizim adımıza ciddi talihsizlik." dedi.

Fraport TAV Antalyaspor'u 3-2 yendikleri maçta da zoru başardıklarını vurgulayan Yalçın, "Tabii ki üzgünüz. Sezon içinde bu sonuçlar olacak. Öne geçtikten sonra skorun berabere gelmesi kolay değil. Son bölümde oyundan tamamen düştük. Daha diri oyuncularla hamleler yaptık ama başarılı olamadık. Uzun maratonda bu tür şeyler oluyor, fazla büyütmemek lazım. Almamız gereken dersleri çıkarıp yolumuza devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Oyundan düşmelerini yorgunluğa bağlayan Yalçın, bunu bahane olarak görmediklerini ve 3-0'dan skoru 3-3'e getirmemeleri gerektiğini dile getirdi.

TIKLAYIN - Sergen Yalçın'dan Balotelli açıklaması: Hareketi bana yaptı; geçen sezon bize gelemedi diye mi, kafasında ne kurduysa bilemiyorum!

Balotelli açıklaması

Adana Demirsporlu oyuncu Mario Balotelli'nin attığı golün ardından doğrudan kendisine yönelik sözler sarf ettiğini belirten Sergen Yalçın, Balotelli'ye tepki gösterdi.

"Balotelli hareketi direkt bana yaptı" diyen Yalçın, şunları söyledi:

"Niye öyle bir hareket yaptığını bilmiyorum. Kendisini tanımam, hiçbir diyaloğum yok. O hareketin karşılığı sarı mı kırmızı mı bilmiyorum. Profesyonel futbolcuya yakışmayacak davranış. Seviyesiz bir davranışta bulunması maalesef kendisi adına ve Adana Demirspor camiası adına üzücü bir durum. Kendisine yanıt vermedim. Ben teknik direktörüm, aynı seviyede değiliz. Bu davranışı tamamen kendisini ve Adana Demirspor'u ilgilendiren bir durum."

Geçen sezon Balotelli'nin Beşiktaş'a önerildiğinin hatırlatılması üzerine Yalçın, "Bize önerilen birçok oyuncu var. Bana 40-50 oyuncu öneriliyor, biz bunların içinde karar veriyoruz. Böyle bir tepkinin sebebi bu olamaz. Kimse önerilen bir oyuncuyu almak zorunda değil. Herkes kendi oyun düzenine göre oyuncu alıyor. Oyuncular her takımda oynayabilir. Kendi performansını gösterebileceği bir sürü camia var. Bu yaptığı hareketin açıklaması olamaz. Saygısızca ve basit bir davranış." değerlendirmesinde bulundu.

Saha zeminiyle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Zemin maalesef istediğimiz seviyede değil. Oyuncular da Dortmund maçında bundan şikayet etti. Zemin yeni yapıldı. Milli maç arasının ardından daha iyi olacağı söyleniyor, umarım öyle olur. Maçlar iyi zeminde oynanır. Futbolcular çok sıkıntı yaşıyor." diye konuştu.

"Kıvırtmaya gerek yok"

Hakemler konusunda düşüncesi sorulan Yalçın, "Hakemler konusunda konuşmak istemiyorum. Ne konuşursak tepki alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Herkesin kendisiyle ilgili açıklamada bulunduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Uilenberg geliyor benimle ilgili açıklama yapıyor. Bu adam yabancı. Maçta oyuncu bana hareket yapıyor. Oyuncuyu tanımıyorum, hayatımda görmedim. Son olarak Stefan Kuntz benimle ilgili konuştu. Önce saçmaladı sonra toparlamaya çalıştı. Bana bir şey söylemek isteyen varsa doğrudan söylesin, kıvırtmaya gerek yok. Benim kimseyle kötü diyaloğum yok, kötü konuşmuyorum. Bu insanlar Avrupa'da yaşıyor, benimle ilgili cümleler kuruyorlar. Bu konularla ilgili diyaloğa girmek istemiyorum ama girmek isteyen varsa gireriz. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz."

Kuntz ne demişti?

Beşiktaş’ta forma giydiği 1995-96 sezonunda Sergen Yalçın, Kuntz’un takım arkadaşıydı. Alman teknik direktör, şimdilerde Beşiktaş’ı çalıştıran başarılı isim ve diğer eski takım arkadaşları hakkında şunları söyledi:

“O zamanki kaptanım Rıza Çalımbay, Şifo Mehmet. Onları hatırlıyorum. Sergen Yalçın'ı teknik direktör olarak gördüğümde kahkaha attım. Bu kadar başarılı olduğunu görünce gurur duydum, mutlu oldum. Alpay Özalan da siyasete atılmış. Sergen'e neden güldüm? Çünkü Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri Sergen'di ama o zamanlar disiplin onun için en önemli şey değildi...”

Rosier maçın ardından kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Valentin Rosier maçın ardından kırmızı kart gördü.

Vargas'ın attığı gol öncesi serbest vuruş sırasında hakeme itirazda bulunan ve sarı kart gören Rosier, karşılaşma sonrası ise koridorda ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu durumla ilgili açıklamada bulunan Yalçın, takımda sakat oyuncuların bulunduğuna dikkati çekerek, "Sakatlanan Ghezzal'in durumunu bilmiyorum. Rosier kırmızı kart gördü, o da bizim için sorun olacak. İnşallah böyle bir geceyi yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.