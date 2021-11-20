Sergen Yalçın: Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum

Süper Lig 13. haftasında Alanyaspor’a 2-0 yenilen Beşiktaş deplasmanda önemli bir kayıp yaşadı. Maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise, oyuncularını hedef gösterdi. Bu maçın sorumluluğunu almadığını söyleyen Yalçın, “Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum” diyerek futbolcularının performansı hakkında çarpıcı sözler sarf etti. Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Zor gelmeye başladı"

“Artık böyle basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri söylemek, çeşitli bahaneler üretmek bizi de çok zor duruma sokuyor. Söyleyeceğim tek şey, taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Aldığımız sonuçlardan ve oynadığımız oyundan dolayı. Burada sorumluluğu alması gereken benim.”

"Sorumluluğu almıyorum"

“Bugün sahada verilen mücadelenin, oynanan oyunun, isteksizliğin, hiçbir şey yapmamanın, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin sorumluluğunu da almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum onu da söyleyeyim.”

"Psikolojimiz bozuldu"

“Yediğimiz goller genelde bireysel hatalardan oluyor ama hata olmadan gol de olmuyor. Bizi üzen durum daha önceki oyunlarda en azından kazanma arzusu vardı. Ama bugün artık bu maç kelimelerin tükendiği bir maç. Özellikle oyunsal anlamda hiçbir şey yapmadığımız, resmen mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubunun sahada olması enerjisinin sahada olmaması bizi üzen taraf. Orada çeşitli bahaneler üretmek istemiyorum. Bugün bahane üretecek bir durum yok.Biz sağlamız. İyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncuları her anlamda desteklemeye çalışıyoruz ancak maalesef bizim psikolojimiz bozuldu. Buraya gelip konuşmak zor geliyor. Sürekli aynı hikayeleri anlatmak kolay değil. Ama çok üzgün olduğumuzu da söylemek isterim.”

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın, "Şu anda içinde bulunduğumuz durum kötü, iç açıcı bir durumda değiliz. Motivasyonu bu kadar düşük, mücadele etmeyen bir oyuncu grubu... Nedenlerini araştırıyoruz ama bugünün sebebini söyleyemem, bugünün açıklamasını ben yapamam" dedi.

"Özür diliyoruz"

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 2 yıldır ilk defa yedek kulübesinde bu kadar çaresiz kaldığını söyledi. Son oynanan müsabakalar sonrası sürekli aynı şeyleri söylemenin zor olduğunu dile getiren Yalçın, sezon başında hedeflerinin olduğunu ancak buna çok ulaşamadıklarını vurguladı. Beklentinin altında gerçekleşen performansın kendisini çok üzdüğünü belirten Yalçın, “Camiamızdan ve taraftarımızdan oynadığımız oyun, istek ve arzudan dolayı özür diliyoruz. 11 oyuncuyla başlıyoruz, 15-16 oyuncuyla bitiriyoruz. Kenardan birçok hamle yapıyoruz ama maalesef hiçbir şey tutmuyor” dedi.

"Dibe vurduk"

“Bugün oyun olarak dibe vurduk” diyen Yalçın, beklentinin çok altında kaldıklarını ve bu yüzden üzgün olduklarını söyledi. Yalçın şunları söyledi:

“Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ben göreve başlayalı 2 sene oldu, bazen bunlar oluyor. Bazen futbolda beklentiler cevap veremiyorsunuz. Sonuçlar ve skorlar istediğiniz gibi olmayınca sorumlu tabi ki ben oluyorum doğal olarak. Buranın sorumlusu benim. Bir an evvel ayağa kalkmak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncuların da buna cevap vermesi gerekiyor. Oynayan oyuncular çünkü. Onların daha sağlam durması ve daha fazla mücadele etmesi gerekiyor.”

“Bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum”

Özeleştirilerini sürdüren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugünkü oyunun ve mücadelenin bir açıklaması yok. Şöyle oldu böyle oldu diyemiyorum çünkü hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yapmadık. Her konuda çok aşağıdaydık. Bugünkü maçla ilgili açıklama yapamıyorum. Genele baktığımızda iyi oyunlar oynadığımız oldu, kaybettik ama bugün dediğim gibi hem psikolojik, hem oyunsal hem de sonuç anlamında dibe vurduğumuz akşam bu akşamdı. 2 senedir bu kadar çaresizce kenarda maçı izlediğimi hatırlamıyorum.”