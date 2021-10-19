Sergen Yalçın: Bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. Maçında Vodafone Park'ta Portekiz'in Sporting CP takımıyla karşılaştı. Karşılaşma, Portekiz ekibinin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Müsabaka sonrasında konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "Maçtan sonra şunu düşünüyorum. Çok da 4-1’lik bir maç değil bence. Böyle maçlar her zaman oynanmaz. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama maalesef duran toplarda yediğimiz goller biraz şans golleri" dedi. Tecrübeli teknik adam Sporting'in kendilerini 4-1 yenmesinin olağanüstü bir durum olduğunu belirtti.

Sahadan 4-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, grupta 3 maç sonunda puansız son sırada yer aldı. Grupta ilk 3 puanını alan Sporting ise 3. sıraya yükseldi.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş Exxen'e açıklamalar yapan Sergen Yalçın şunları kaydetti:

"Öncelikle üzgünüz. Başlamadan önce bu beklediğimiz bir skor değildi. Bu zor bir kulvar. Hataları affetmiyorlar. Oynadığımız takımlar ters takımlar, Sporting geçiş oyunu oynayan bir takım. Maçtan sonra şunu düşünüyorum. Çok da 4-1’lik bir maç değil bence. Böyle maçlar her zaman oynanmaz. İyi oynadığımızı düşünüyorum ama maalesef duran toplarda yediğimiz goller biraz şans golleri. Bu maça söyleyecek bir şey bulamıyorum. 4-1’lik bir oyun değil bu. Bence şans 2 tane aynı gol yedik. Tabii ki çalışılmış gibi görünebilir dışarıdan ama rakibi analiz ettik böyle bir gol görmedik. Şans faktörü çok yanlarındaydı kaleye gelmeden 3 tane gol attılar. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok yorum yapılacak bir maç olarak görmüyorum.

Batshuayi şanssız, vuruyor vuruyor atamıyor. Bahanelerin arkasına sığınmayı seven biri değilim ama şanssızlık da var. bu rakibin bizi 4-1 yenmesi olağanüstü bir durum yani. Futbol bu hatalar oyunu. Bu maçtan ne ders çıkarabiliriz onu düşünüyoruz ama çok da çıkarılacak bir ders yok bence"

Süper Lig'de oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili de konuşan Yalçın, "Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız, zor maç. Pazartesiye iyi hazırlanıp kazanıp tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Hiç beklemediğimiz şeyler oldu, sakatlıklar oldu. İşler iyi gitmiyor. Bu görüntü biraz fake, gerçek değil bu görüntü. Gerçek görüntü takımın toparlanmasıyla ortaya çıkar" dedi.

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın'ın konuşmalarından öne çıkanlar ise şöyle:

“Sonuçlandırmada problem yaşadık”

Basit goller yediklerini ifade ederek sözlerini sürdüren Sergen Yalçın, “Bu basit golleri bu seviyede yemek oyuncuların psikolojisini bozuyor. 3-1’den sonra yine iyi mücadele ettik. Son 10 dakikayı çok dikkate almamak gerekiyor. Kornerlerde o topun oradan geriye sekmemesi gerekiyordu. Batshuayi ve Larin gibi uzun oyuncuları koyuyoruz oraya ama bu bir hata değil bana göre. Futbolda hata olmasa zaten maçlar 0-0 biter. Daha önce böyle goller yemedik biz. Bu yenilen golleri ben şanssızlığa bağlıyorum. Bu kadar iyi oynarken, oyuncularımız rakibi kendi alanına kapatmışken, doğru baskı yapmışken sonuçlandırmada problem yaşadık. Bir kornerde adam kendi kalesine atıyordu ama kalecinin kafasına çarpıp çıkan bir top oldu, bu top 100 senede bir olur, o da bize denk geldi. Herhangi bir bahane üretmeme ihtiyacım yok ama bu tür skorlar maalesef olabiliyor. 4-1 bence oyuna bakıldığında gerçek bir skor değil” diye konuştu

“Adana Demirspor maçında yediğimiz zaten fauldü”

Korner atışlarında belli eşleşmeler olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, “Kornerde golü yedik. Kornerde belli eşleşmeler var ve takımımızın aldığı belli eşleşmeler var. Bu sezon kornerden yediğimiz gol hatırlamıyorum ben. Adana Demirspor maçında yediğimiz bir gol var ama o fauldü zaten. Amerikan futbolunda veriliyor o goller. Ben takımın oynadığı oyundan ve oyuncuların mücadelesinden çok memnunum. Her maçta böyle goller olursa, her maçta en az 5-6 gol olur. Olabilir, futboldur bu ve kazanmak kadar kaybetmek de var. Çok çabuk şekilde lige dönüp devam etmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi’nde 3 maçta puan alamadık ama bundan sonra çok fazla şansımız olmadığını düşünüyorum. Bundan sonra Avrupa Ligi şansımız olacak. Bunu kovalayacağız artık” dedi. Son olarak taraftarın maç sonunda bazı oyuncuları protesto etmesi hakkında konuşan Yalçın, “Taraftarımız bizim için çok değerli. Biz onların desteğini hissetmek istiyoruz. Hepimiz onların desteğini hissetmeliyiz. Zaman zaman skorlara göre bu tür protestolar olabiliyor. Bunlar işin doğasında olan şeyler. Biz takım olarak bundan sonraki mücadelelerde çıkıp daha iyisini oynarız ve kazanarak taraftarımızı mutlu etmeye çalışırız” diyerek sözlerini tamamladı.