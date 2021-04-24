Sergen Yalçın: Bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor'u 3 golle mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı verdiği kararlar nedeniyle eleştiren Yalçın, "Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan oyuncunun atılması lazım" dedi.

Eksiklerden dolayı sıkıntı yaşayacaklarını ancak en iyi şekilde sonlandırmak istediklerini belirten Yalçın, "İyi bir oyun oldu. Bugün için kazanıp, tekrar motivasyon yakalamak bizim için çok önemliydi. Oyuncularıma konsantrasyon ve motivasyonları için teşekkür ediyorum. Kalan 5 haftaya en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Eksikler var, canımızı sıkıyor doğal olarak. Atiba, Welinton dönecek. Larin'in dönme ihtimali var. Sezonu kapatan 3 oyuncumuz var. Aboubakar zaten yok. Yine sıkıntı yaşayacağız ama kalan haftaları en iyi şekilde mücadele ederek bitirmek istiyoruz" dedi.

Hakem kararlarını eleştiren Sergen Yalçın, "Yanlış anlamayın ama bizim maçlara gelen hakemlerin cebinde kırmızı kart yok mu? İkinci sarıdan oyuncunun atılması lazım. Ankaragücü, Kasımpaşa maçlarında atılmıyorlar. 4. hakem yanımızda ikinci sarı diyor. Amaç ne? Lütfen bir açıklasınlar. Değilse sarı kart, özür dileyelim biz herkesten" şeklinde konuştu.