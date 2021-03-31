Sergen Yalçın "Bir daha görmek istemiyoruz" demişti; Kasımpaşa-Beşiktaş karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı

Süper Lig’in 32. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Kasımpaşa-Beşiktaş maçına Halil Umut Meler’in atandığı duyuruldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçında sonra "Halil Umut Meler'i bir daha Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz" şeklinde konuşmuştu.

Halil Umut Meler en son, 31. haftada Beşiktaş’ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı ve 1-1 berabere biten maçta düdük çalmıştı. Üst üste iki hafta Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler ile ilgili Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçından sonra “Hakem Halil Umut Meler rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz, inşallah bir daha kendisini Beşiktaş maçlarında görmek istemiyoruz. Daha önce de bizim maçları yönetti. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur” demişti.