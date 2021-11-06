Sergen Yalçın: Artık bazı şeyleri söylemek lazım, gidişatımız beklentinin çok altında

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibin bu sezon beklentilerin altında olduğunu söyledi ve sorumluluğu üstlendi.

Süper Lig'de Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın mücadeleyi değerlendirdi.

Sergen Yalçın bu sezon Beşiktaş'ın beklentilerin altında performans sergilediğini belirterek, "Artık bazı şeyleri söylemek lazım. Bu seneki gidişatımız beklentinin çok altında. Bu maçtan sonra bunu söyleyebiliriz. Son müsabakalar iyi izlenimler vermiyor. Bizim istediğimiz oyun ortaya çıkmadı diyebiliriz bugün. İstediğimiz şeyler olmadı. İlk yarı ve maç bitimine çok yakın yediğimiz iki gol bizim gibi camiaların yememesi gereken goller. Oyundan kopmak, konsantreyi bozmak bu gollere neden olabiliyor." diye konuştu.

"Sorumluluk bende"

Sorumluluğun kendisinde olduğunu belirten Yalçın, "Sürekli aynı şeyleri söyleyemeyiz. Üzgünüz, diyemeyiz. Sorumluluk bende. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Sezon başından beri bu döngüden çıkamadık. Umarım bundan sonraki süreçte bu döngüde olmayız. Daha iyi performans sergilemeliyiz. Bu oyunlar ve bu sonuçlar Beşiktaş'a yakışmıyor." dedi.

Milli ara hakkında da konuşan Yalçın, "Birçok oyuncu milli takıma gidiyor. Kalanlarla antrenman yapacağız, bir hazırlık maçı oynayacağız. Oyuncular sakatlık sürecinden geçti. Pjanic, Alex hazır değil. N'Koudou en fazla 15 dakika dedik. Kimse mutlu değil ama bizim çözüm bulmamız gerekiyor. Herkesin görmek istediği sağlıklı bir oyuncu grubunu sunmamız gerekiyor." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Çok çabuk toparlanmalıyız"

Hızlı bir şekilde toparlanmaları gerektiğini kaydeden Yalçın, "Çok çabuk toparlanmalıyız, lige dönmeliyiz. Fazla çalışmalıyız, daha konsantre olmalıyız, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Sorunlar yerine çözümler üretmeliyiz. Bunlar için kapasitemiz var, oyuncuların da var. Üst düzey oyuncular. Bu seneki durum şu ana kadar sağlıklı olmadı. Hem oyuncuları hem bizi üzüyor." ifadelerini kullandı.

İstedikleri pozisyonda olmadıklarını anlatan Yalçın, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Maç trafiğinin fazla olması, sezon başı olması, oyuncuların hazır olması doğal olarak ritim bozukluğuna neden oluyor. Bu normal. Devre arasına kadar bu trafik devam edecek. Bu sürede toparlanıp, iyi antrenman yapıp, iyi organize olup devre arasına kadar iyi performans sergilersek ikinci yarı daha farklı performans çıkarabiliriz." diye konuştu.

Trabzonspor ile farkın 10 puana çıktığının hatırlatılması üzerine Yalçın, şunları söyledi:

"Trabzonspor haricinde diğer rakiplerle puan farkı fazla değil. Trabzonspor ile ciddi fark oluştu. 3 puanlık sistemde kapanmayacak fark değil. Ama bu oyunla kapanması biraz zor. Oyunu yukarı çekmeliyiz, daha iyi oyunlar oynamalıyız, daha fazla mücadele etmeliyiz. O şekilde belki yarışmacı takım kimliğine bürünebiliriz."

"Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar motivasyonu çok düşürüyor"

Şampiyonlar Ligi'ndeki temponun Süper Lig'deki maçlara olumsuz etkide bulunduğunu anlatan Yalçın, "Bu oyuncular insan, doğal olarak motivasyonlarını kaybedebiliyorlar. Şampiyonlar Ligi'ndeki sonuçlar motivasyonunu çok düşürüyor. Oyuncular çok üzülüyor, orada da beklenti içindeyiz. O planları uygulayamadık. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların ardından yaşanan motivasyon düşüklüğünden sonra lig maçlarına hazırlanmak zor oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün berbat bir oyun oynamadık" diyen Yalçın, "Pozisyonlarımız da var. İyi oynadık. 45+1'de ve 90+6'da ve olmaması gereken pozisyonlarda enteresan goller yedik. Bu ciddi motivasyon bozukluğunu gösteriyor. Toparlayabiliriz ama önce oyuncuların bunu istemesi, gayret göstermesi gerekiyor. Uzun süreli maçlar oynuyorlar, yoruluyorlar. Hazır olmayan oyuncularda bazen sakatlık yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde tempolu maçlar oynadık. Sonrası bizi zorladı." şeklinde konuştu.