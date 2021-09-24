Sergen Yalçın, Ajax maçında hangi futbolcuların döneceğini açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın zor bir dönemden geçtiklerini ancak bunu atlatacaklarını söyledi.

Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olan Beşiktaş 11 eksikle gittiği İzmir deplasmanında ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

2-1 kaybederek liderlik koltuğunu Altay'a devreden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmayı beIN Sports'a değerlendirdi.

Mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Altay'ı ve Mustafa Hoca'yı tebrik ederim. Çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Özellikle golden sonra farkı artırabilirdik ama basit hatalar, bireysel hatalar faturayı kesiyor. Pozisyon vermediğimiz dönemde iki gol yedik. Kazanıp devam edebileceğimiz bir oyundu ama kaybettik, üzgünüz. Bu tür sonuçlar olabiliyor. Zor bir süreçten geçiyoruz ve çözüm üretmemiz gerekiyor. En kısa sürede toparlanıp devam edeceğiz" diye konuştu.

Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması

Oyuna devam edemeyen Miralem Pjanic'in Ajax'a karşı forma giyemeyeceğini belirten Yalçın, "Onun da oynayacağını zannetmiyorum. Salı ve Cumartesi o da kadroda olmayacak. Olduğu kadar... Rosier dönecek, Montero olmaz, Necip dönebilir, Larin ve Batshuayi dönebilir. Onları da takıma alarak devam edeceğiz. Zor maçlar ve tempolu maçlar oynuyoruz, aynı oyuncuları oynatmak zorunda kalıyoruz. Maalesef değiştirmemiz gerekiyor, diğer oyuncuları da oynatmamız gerekiyor. Tüm oyuncuları kullanmamız gerekiyor, bu yüzden bize takım diyorlar. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunu atlatacağız" dedi.