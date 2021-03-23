Şampiyonluk yolunda zirvede olan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, 62 yıllık rekorun peşinde. Sezon başında kalede 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran ile başlayan Yalçın, şampiyon olursa lig tarihinde yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak.

Beşiktaş'ta sezon başında Sergen Yalçın cesur bir karar aldı. Kaleci konusunda genç isimlere güvenen Sergen Yalçın bu bölgeye transfer yapmayacağını söyledi. Yabancı ya da tecrübeli bir kaleciyi kadrosuna katmayan Sergen Yalçın, 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran ile şampiyon olursa lig tarihine geçecek. (Not: Şampiyonluk tarihi itibariyle doldurduğu yaş baz alındı)

Sergen Yalçın, yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak. İki kalecinin şampiyonluk gelmesi durumunda yaş ortalaması 21,5 olarak gerçekleşecek. Galatasaray'da Muslera, Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Harun Tekin, Trabzonspor'da ise Uğurcan gibi rakipleri olmasına rağmen Ersin - Utku ikilisi takımlarının zirvede yer almasında büyük katkı verdi.

Bu sezon gol yemeden en çok maç bitiren kaleciler: Boffin (11 maç), Ersin (10 maç), Uğurcan (10 maç)

Bu sezon 29 lig maçı oynayan Beşiktaş'ta 01.01.2001 doğumlu Ersin Destanoğlu 24 maça, 02.11.1997 doğumlu Utku Yuvakuran 6 maça çıktı. Gaziantep FK maçında iki kaleci de görev yapmıştı.