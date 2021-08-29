Sergen Yalçın: 4. hakem Türk oynatmanız lazım dedi; kural öyle değilse o da kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Karagümrük maçı sonrası karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır ile Teixeira'nın oyundan alınmasını eleştiren yorumcuları hedef aldı.

Oyuncularını tebrik eden Sergen Yalçın, "İyi mücadele ettik. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra savunma hattını sağlam tuttuk. Hem de 3-4 net gol pozisyonu vardı. Gayet memnunum. Oyunsal anlamda 10 kişi kaldıktan sonra oyunu yorumlamam doğru olmaz. Oyunu istediğimiz gibi yönlendirdik. Karagümrük de güçlü bir takım. Çok zor bir oyunu kazanmak gerçekten sezon başlangıçlarında mutluluk verici" dedi.

48. dakikada oyundan atılarak Beşiktaş'ı 10 kişi bırakan Salih'in kariyerinde ilk kırmızı kartını görmesiyle ilgili olarak Sergen Yalçın, karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştirdi ve şöyle konuştu:

"Çok hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Çok yorum yapmak istemiyorum. Bir şey değişmiyor; ancak Salih'in ilk sarı kartına bir bakın. Sarı kartla uzaktan yakından alakası yok. İkincisi olabilir. İlk sarı kart hatalı. Rize maçında Vida'ya yapılan sarı karta bir baksınlar. Sonra tekrar konuşalım. Bir takımı 10 kişi bırakmak demek bir takımın kaderiyle oynamak. Haklıysa at. En ufak ucundan yakalayınca sarı kart vermek doğru değil. İlk sarı kartı anlamadık. Ne diye verdi anlamadık. Cüneyt Hoca tecrübeli bir hakem, en ufak ucundan yakalayınca bizi 10 kişi bıraktı.

Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Avrupa'da bizi temsil ediyor. Ancak hakemler sadaha küçük ayrıntıları kovalamazlar, sahada maç yönetirler. Sahada kim kazanırsa ona bakmasınlar. Küçük ayrıntıları kovalamaya bıraksın. Cüneyt Hoca onu kovalıyor."

Stoper mevkiine transfer konusunda ise Sergen Yalçın, "Stoper konusunda araştırmalarımız var. Gönül ister ki Türk oyuncu bulalım. 3 Türk, 8 yabancı çok kafa karıştırıyor. Antrenörlük yaparken bir de matematikçilik yapıyoruz. Eminim ki bütün teknik direktörlerin de kafası karışıyordur. Araştırıyoruz, bir oyuncu alacağız. Kim olacağıyla ilgili net bir kararımız yok" açıklamasını yaptı.

"4. hakem Türk sokmamız lazım dedi"

Alex Teixeira'nın ikinci yarı oyundan alınıp yerine Necip Uysal'ın girmesiyle ilgili olarak da televizyon eleştirmenlerini hedef alan Sergen Yalçın, "Alex değişikliğiyle ilgili konuşuyorlar. Televizyondaki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar. Herhangi bilgileri yok.

Alex'in devre arasında bir sakatlığı vardı, 60'ta falan oyundan çıkartacaktık. 10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Bu maçlarda hazırlamaya çalışıyoruz. 4-4-1'e dönünce Necip'i tercih ettik. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. Türk oynatmanız lazım dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz. Biz de Türk soktuk. Alex'i almamız normal. Biraz daha zamana ihtiyacı var. Umarım ilerki haftalarda daha iyi olacaktır" diye konuştu.

Kaan Ayhan açıklaması

Kaan Ayhan transferi için “Kaan Ayhan transferi olmuyor. Kaan transferini kapattık" diyen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi kurası hakkında şunları kaydetti:

"Zor bir gruba düştük ama çok daha zor gruplar da vardı. Bizim grup kebap gibiyse biz bu işten pek anlamıyoruz. Dortmund, Ajax ve Sporting Lizbon çok güçlü, çok tempolu oynayan takımlar. Heyecanlanmadık değil. Yapabilir miyiz acaba diye dedik kendimize, deneyeceğiz burası da Beşiktaş. Oynanmadan maç kazanılmıyor. Bizi yenmeleri gerekecek. Oyuncularımız hazırlayıp, tempoya ayak uydurmalıyız. Onlarla mücadele edecek mesafeleri yakalamamız lazım. İçimiz bir heyecanlandı."