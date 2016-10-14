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Spor

Serge Aurier'in skandal gol sevincine soruşturma

PSG'li genç yetenek Serge Aurier, aynı maçta kafasını sert şekilde yere vurarak bilincini kaybeden Malili Moussa Doumbia'nın boğazına kaçan dilini çıkararak hayati bir müdahalede bulunmuştu

14 Ekim 2016 16:57

FIFA, Paris Saint-Germain'de forma giyen Serge Aurier hakkında, Fildişi Sahili-Mali maçındaki gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Fildişi Sahili'nin Mali'yi 3-1 yendiği maçta fileleri havalandıran Serge Aurier'in, gol sevinci sırasındaki centilmenlik dışı hareketleri nedeniyle hakkında ön soruşturma başlatıldığı belirtildi.

PSG'li genç yetenek, aynı maçta kafasını sert bir şekilde yere vurarak bilincini kaybeden Malili Moussa Doumbia'nın boğazına kaçan dilini çıkararak hayati bir müdahalede de bulunmuştu.

 

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