T24 LogoT24 Logo
Gündem

Serengül, 13 aylık üçüzleriyle ortada kaldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- İNTERNETTE tanıştığı Gökhan Akdoğan ile Antalya'dan gelerek Kütahya'da evlenip üçüz kız bebekleri olan 19 yaşındaki Serengül Akdoğan'ı, üçüzleri 3 aylıkken eşi terk etti

19 Ekim 2017 15:38

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- İNTERNETTE tanıştığı Gökhan Akdoğan ile Antalya\'dan gelerek Kütahya\'da evlenip üçüz kız bebekleri olan 19 yaşındaki Serengül Akdoğan\'ı, üçüzleri 3 aylıkken eşi terk etti. Serengül Akdoğan, Gökçe Nur, Gözde Nur ve Özge Nur adlı üçüzleriyle yaşam savaşı veriyor.
Yeni Mahalle Ertuğrulgazi Caddesi\'nde üçüz bebekleriyle sobalı bir evde aylık 200 liraya kirada oturan Serengül Akdoğan, daha önce Antalya\'da seracılık işiyle uğraşın ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti. İnternette Gökhan Akdoğan ile tanıştığını, ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine kaçtığını anlatan Serengül Akdoğan şunları söyledi:
\"Kütahya\'ya gelip Gökhan ile evlendim. Üçüzlerimiz oldu. Gökhan işsizdi. Üçüzler 3 aylıkken beni terk etti. Ailem, kaçıp evlendiğim için bana yardım etmiyor. 200 lira ev kiram var. Bu parayı çok zor bulabiliyorum. Evimde yakacağım yok. Çöplükten sobada yakmak için tahta parçaları ve plastik eşya topluyorum. Bulduğum çöpe atılmış yiyecekleri de eve getiriyorum. Komşularım yemek getirirse karnımı doyuruyorum. Üçüzlerimden Gözde Nur zatürre oldu. Doktorlar bebeğime iyi bakmamı ve iyi beslememi istiyor. Bu şartlar altında ona nasıl bakarım? Üçüzlerimin bez ve mama ihtiyacını karşılayamıyorum.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHAGökhan AkdoğanAntalyaKütahyaSerengül AkdoğanSerengül Akdoğan Gökçe Nur Gözde NurNurYeni Mahalle Ertuğrulgazi CaddesiGökhanAilemBuEvimdeBulduğumKomşularımGözde NurDoktorlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24