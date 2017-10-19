Serengül, 13 aylık üçüzleriyle ortada kaldı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- İNTERNETTE tanıştığı Gökhan Akdoğan ile Antalya\'dan gelerek Kütahya\'da evlenip üçüz kız bebekleri olan 19 yaşındaki Serengül Akdoğan\'ı, üçüzleri 3 aylıkken eşi terk etti. Serengül Akdoğan, Gökçe Nur, Gözde Nur ve Özge Nur adlı üçüzleriyle yaşam savaşı veriyor.

Yeni Mahalle Ertuğrulgazi Caddesi\'nde üçüz bebekleriyle sobalı bir evde aylık 200 liraya kirada oturan Serengül Akdoğan, daha önce Antalya\'da seracılık işiyle uğraşın ailesiyle birlikte yaşadığını belirtti. İnternette Gökhan Akdoğan ile tanıştığını, ailesinin evliliğe izin vermemesi üzerine kaçtığını anlatan Serengül Akdoğan şunları söyledi:

\"Kütahya\'ya gelip Gökhan ile evlendim. Üçüzlerimiz oldu. Gökhan işsizdi. Üçüzler 3 aylıkken beni terk etti. Ailem, kaçıp evlendiğim için bana yardım etmiyor. 200 lira ev kiram var. Bu parayı çok zor bulabiliyorum. Evimde yakacağım yok. Çöplükten sobada yakmak için tahta parçaları ve plastik eşya topluyorum. Bulduğum çöpe atılmış yiyecekleri de eve getiriyorum. Komşularım yemek getirirse karnımı doyuruyorum. Üçüzlerimden Gözde Nur zatürre oldu. Doktorlar bebeğime iyi bakmamı ve iyi beslememi istiyor. Bu şartlar altında ona nasıl bakarım? Üçüzlerimin bez ve mama ihtiyacını karşılayamıyorum.\"



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