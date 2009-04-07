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Serengil bebeğini kaybetti

Seren Serengil'in 400 gram doğan bebeği yaşamını yitirdi

07 Nisan 2009 03:00

6 aylık hamile olan Seren Serengil, erken doğum yaptı.Stephanie adlı bebek, yoğun bakımda tutuluyordu.

İlk bebeği dokuz aylıkken karnında ölen, ikinci bebeğine hamileyken de düşük yapan Seren Serengil, üçüncü hamileliğinde ise erken doğum yaptı.
Serengil, doğum yapmak için gittiği Amerika’da, şiddetli preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), baş ağrısı ve yüksek tansiyon şikayetleriyle acil doğuma alınmak istenince, yalnız başına operasyona girmek istemediği için Türkiye’ye döndü. 2 Nisan'da Amerikan Hastanesi’ne yatırılan Serengil, yüksek tansiyonu ve şiddetli baş ağrısı nedeniyle beyin kanaması riski olduğu, 24 haftalık bebeğinin gelişiminin 21 hafta ile uyumlu olduğu ve sıvısının da tamamen bittiği tespit edilince acil doğuma alındı.

Ancak 400 gr. doğan bebeği bu sabah yaşamını yitirdi. Seren Serengil ise hastanede doktor kontrolü altında tutuluyor.. Anne Serengil ise perişan.

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