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Seren’e anne desteği

Zor günler geçiren Seren Serengil'e annesi destek oluyor

23 Temmuz 2010 03:00

T24- Seren Serengil'in annesi kızının kötü günleri atlatması için kesenin ağzını açtı

Son eşi Musa Aytun’la da evliliğini yürütemeyen ve olaylı bir şekilde boşanma kararı alan Seren Serengil, artık annesi Nevin Serengil’in kanatları altında. Oldukça hatırı sayılır bir servete sahip olan Nevin Hanım, ilişkilerini onaylamadığı için bir süredir kızına maddi destekte bulunmuyordu. Seren Serengil’in boşanma kararından sonra yeniden kesenin ağzını açan Nevin Hanım, oldukça zor bir dönem geçiren kızını, bir aylığına Bodrum Yalıkavak’taki Palmalife adlı lüks otele tatile gönderdi.

DÖRT KİLO VERDİ

Geceliği 650 Euro olan otelde bir yandan tatil yaparken bir yandan da Prof. Dr. Osman Müftüoğlu gözetiminde zayıflayan Seren Serengil, bir haftada tam dört kilo verdi. Serengil’in bir aylık tatili ise annesine 25 bin Euro’ya mal oldu. Hiçbir masraftan kaçınmayan Nevin Hanım, kızının eylül ayında çıkarmaya hazırladığı albümünün tüm masraflarını da üstlenmiş durumda.

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