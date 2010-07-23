Seren’e anne desteği

T24- Seren Serengil'in annesi kızının kötü günleri atlatması için kesenin ağzını açtı
Son eşi Musa Aytun’la da evliliğini yürütemeyen ve olaylı bir şekilde boşanma kararı alan
Seren Serengil, artık annesi Nevin Serengil’in kanatları altında. Oldukça hatırı sayılır bir servete sahip olan Nevin Hanım, ilişkilerini onaylamadığı için bir süredir kızına maddi destekte bulunmuyordu. Seren Serengil’in boşanma kararından sonra yeniden kesenin ağzını açan Nevin Hanım, oldukça zor bir dönem geçiren kızını, bir aylığına Bodrum Yalıkavak’taki Palmalife adlı lüks otele tatile gönderdi.DÖRT KİLO VERDİ
Geceliği 650 Euro olan otelde bir yandan tatil yaparken bir yandan da Prof. Dr. Osman Müftüoğlu gözetiminde zayıflayan Seren Serengil, bir haftada tam dört kilo verdi. Serengil’in bir aylık tatili ise annesine 25 bin Euro’ya mal oldu. Hiçbir masraftan kaçınmayan Nevin Hanım, kızının eylül
ayında çıkarmaya hazırladığı albümünün tüm masraflarını da üstlenmiş durumda.