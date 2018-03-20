"Serena'ya haksızlık yapıldı"

3. Turda kardeşi Venüs Williams'a elenerek turnuvaya veda eden Williams, hamilelik sürecinde, geçen sezon topladığı puanları savunamadığı için, seri başı olamıyor.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; bu sezon 2'si Grand Slam olmak üzere, 8 turnuvaya 1 numaralı seri başı olarak katılma hakkı bulunan Williams, Miami Açık'ta da seri başları arasında yer almayacak.

İlk turda, Indian Wells şampiyonu Naomi Osaka ile karşılaşacak Williams'a haksızlık yapıldığını savunanlardan biri de, Miami Açık direktörü James Blake.

Blake, doğum yapmak için tenise ara veren sporcuların korunması gerektiğini vurguladı.

Williams'ın tenisi sakatlığı ya da oyuna olan sevgisinin azaldığı için bırakmadığının altını çizen Blake; "Serena, çocuk sahibi olmak için tenise ara verdi. WTA yönetimi, doğum için spora ara veren tüm tenisçileri korumalı. Serena izne ayrıldığında dünya 1 numarasıydı. Dönüşünde en azından seri başları arasında yer almalı" dedi.