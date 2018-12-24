Serenay Sarıkaya'nın partneri belli oldu

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın "Hayatımın en güzel rüyası" dediği ve dersler almaya başladığı Alice müzikalindeki partneri Şükrü Özyıldız oldu.

Son olarak Nefes Nefese dizisinde rol alan Şükrü Özyıldız, Alice Harikalar Diyarında'da Serenay Sarıkaya’nın partneri oldu.



Projede ikilinin yanı sıra Ezgi Mola, Enise Arıkan ve Merve Dizdar gibi isimler de rol alacak.





Proje için dans ve şan dersleri almaya başlayan Sarıkaya proje hakkında, "Çocukluğumun ruhu, enerjisi sardı etrafımı. Kesin rüya! Ama hayatımın en güzel rüyası" dedi.



Müzikalin oyuncu ekibi, son dönemde bir araya gelerek oyun için provalarına başladı.