Serenay Sarıkaya'dan çok konuşulan sahne ile ilgili açıklama

Başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın yer aldığı 'Fi' dizisi 31 Mart'ta başlıyor. Dijital ortamda izlenebilecek ve her bölümü 60 dakika olacak dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanında yer alan Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür'ün sevişme sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu görüntülerin, Sarıkaya'nın 1,5 yıldır birlikte olduğu Kerem Bürsin ile arasını açtığı iddia edildi. Güzel oyuncu, iddialarla ilgili olarak, "Kerem ile işimize asla kısıtlama getirmeyiz. Birbirimizin işine karışmayız" şeklinde konuştu.