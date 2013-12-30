Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın dizi aşkı gerçek mi oldu?

Medcezir dizisinde "Mira" karekterini oynayan Serenay Sarıkaya'yla "Yaman"ı canlandıran Çağatay Ulusoy'un dizideki aşkı gerçek hayata taşındı. Dizi setinde yakınlaşan iki ünlü oyuncunun, arkadaşlığı 1 ay önce aşka dönüştü. Sarıkaya ile Ulusoy'un beraberliklerini setteki arkadaşlarıyla da paylaştığı "Birbirimize iyi geliyoruz ve çok mutluyuz" dediği öğrenildi.

Serenay Sarıkaya, 14 Kasım'da evli ve iki çocuk babası iş adamı Murat Süğlün'le görüntülenmişti. Fotoğraflarının basına yansımasının ardından ünlü oyuncu ilişkisini bitirmişti. Hayranlarının tepkisiyle karşılaşan Sarıkaya'yı sıkıntılı günlerinde rol arkadaşı Çağatay Ulusoy yalnız bırakmadı. Sarıkaya da, uyuşturucu temin etmek suçundan hakim karşısına çıkan Çağatay Ulusoy'un hep yanında oldu. Çiftin bu zorlu süreçler de yakınlaştığı gelen bilgiler arasında.