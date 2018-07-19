Serenay Sarıkaya Kilyos'ta çöp topladı

Son zamanlarda artan su kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir markanın Kilyos'ta düzenlediği kıyı temizleme etkinliğine katılan Serenay Sarıkaya eline aldığı poşetle kıyıdaki çöpleri topladı.

Serenay Sarıkaya'nın marka yüzü olduğu şampuan markası, Kilyos'ta kıyı temizleme etkinliği düzenleyerek suların kirliliğine dikkat çekti. Sarıkaya'nın da destek verdiği etkinlikte Toplum Gönüllüsü gençler de yer aldı.

Organizasyondan oldukça memnun olan oyuncu şunları söyledi:

''Bugün çok güzel bir sebep için Kilyos'ta buluştuk. Kıyılarda ve denizlerde kirlenmeye sebep olan bu atıklara bir dur demek için bugün hepimiz burdayız. Plastik atık kirliliği çevremizin, bir sürü canlının ve bizlerinde hayatını tehlikeye atıyor. Eğer gerçekten güzel ve yaşanılabilir bir dünya istiyorsak doğamıza iyi bakmalı ve sahip çıkmalıyız... Bugün bu sıcak günde böyle bir sebep için bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum."