Serenay Sarıkaya: Hayalim Bond kızı olmak

3 gün içerisinde 330 bin kişiye ulaşarak son on yılın en iyi açılışı yapan aşk filmi 'İkimizin Yerine'nin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, hayalinin Bond kızı olmak olduğunu söyledi. Daha önce Bond filmi için ses deneme (audition) çekimi gönderdiğini belirten Sarıkaya "Bond seçmesine girmedim ama birkaç audition çekip gönderdiğimiz oldu. O işler için o kadar çok ve değişik faktörlerin bir araya gelmesi lazım ki olumlu olması için, çok ümit bağlamıyorum ama olsun da istiyorum öyle bir kariyerim." diye konuştu.

Serenay Sarıkaya'nın NTV'ye favori filmleri, en son ne okuduğu ve gelecekle ilgili planlarıyla ilgili yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"İlk defa böyle bir filmi sırtlayacak olmak ve sinemada ilk defa kendime ait bir projemle var olacak olmak benim için çok heyecanlı. Çok enteresan bir film oldu. İlk filmimin “İkimizin Yerine” olması yıllar sonra geriye dönüp baktığımda da benim için güzel bir anı olacak. Bence seyirci için bu tam bir “defalarca izlerim” filmi olacak. Hani zaman zaman oturup yeniden izlediğimiz filmler vardır. Bence İkimizin Yerine tam olarak öyle bir film. Tatlı bir kızın büyüme hikayesi."

Bir dizi setinde çoğu zaman vakitsizlikten ve bölüm yetiştirme kaygısından, program çakışmalarından doğan bir telaş olur. Sürekli hızlı bir tempo içerisindesindir. Dolayısıyla televizyon için bir karakter canlandırdığında yüzde yüz kendini veremezsin o karakterin oluşumuna.. Çoğu zaman üzerine derin derin düşüneceğin vakti çalamazsın o telaşlı tempo yüzünden. Ama sinema öyle değil. Bazen tek bir günde tek bir sahne çekiyorsun. O zaman da karakterine, bütün sahnelerine full odaklanıyorsun. Hakkını vererek çalışabiliyorsun.

Bazı insanlar yurt dışına giderler; oraları gezerler, görürler ve bayılırlar. Gitmek isterler, oralarda yaşamayı hayal ederler.. Bana sorarsan buranın tadı hiçbir yerde yok. Hele bizim insanımızın karakteristik özelliği haline gelmiş olan samimiyeti ve yardımseverliği yurt dışında hiç yok. Yurt dışında mesela yara bandı istiyorsun, “yok” diyor ve yürüyor. Bizde öyle olmaz. O yara bandını bulur buluşturur sana getirir, verir. Olmadı peçete bulur, getirir yaranı sarar. Böyle bakınca ben ülkemdeki sıcaklığı, samimiyeti seviyorum. Hâlâ karar vermediğim için net bir şey söyleyemiyorum ama çok yakınlaştığım bir iş var.

Favori filmleri

"Kingdom’a başladım, bayılıyorum. Breaking Bad’i yeni bitirdim. Black Mirror’u bekliyorum. Stranger Things izledim, onun da yeni sezonunu bekliyorum. Westworld’ü izleyeceğim, çok merak ediyorum, bölümler biriksin diye bekliyorum.

En son okuduğu kitap

"En son Fi Çi Pi’yi bitirmiştim. İçindeki Devi Uyandır’a başladım; tekrar. Tanrılar Okulu’nu bitirdim son dönemde.. Senaryo okumaktan arta kalan zamanlarda kitaba zaman ayırmaya çalışıyorum."

"Hayalim Bond kızı olmak"

"Bond seçmesine girmedim ama birkaç audition çekip gönderdiğimiz oldu. O işler için o kadar çok ve değişik faktörlerin bir araya gelmesi lazım ki olumlu olması için, çok ümit bağlamıyorum ama olsun da istiyorum öyle bir kariyerim."

Bond kızını en son 31 yaşındaki Fransız oyuncu Léa Seydoux oynamıştı.