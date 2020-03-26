Serenay Sarıkaya hangi diziye transfer oluyor?

Cem Yılmaz ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın Yasak Elma dizisi için görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece, Şafak Pekdemir, Nesrin Cavadzade ve Barış Kılıç’ın oynadığı Yasak Elma dizisi kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor.

Medyaradar'ın haberine göre; karantina sebebiyle ara verilen dizinin yeni sezonunda dizinin kadrosundan başroldeki bir oyuncunun diziden ayrılacağı haberi geldi. Aynı zamanda o oyuncunun yerine ise Serenay Sarıkaya'nın getirileceği iddia edildi.

Serenay Sarıkaya’nın yapımcı ekiple görüşme yaptığı iddia edildi.