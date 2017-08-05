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Kültür-Sanat

Serenay Sarıkaya Fi'den ayrılıyor mu?

Fi Dizisi 1 Temmuz'da sezon finali yapmıştı

05 Ağustos 2017 14:18

Fi'nin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya'nın, yeni sezonda 4 bölüm oynayıp diziye veda edeceği konuşuluyor.

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı 'Fi' dizisi 1 Temmuz'da sezon finali yapmıştı. İzleyici yeni sezon için sabırsızlanırken, kötü haber Serenay Sarıkaya'dan geldi. Sarıkaya'nın diziye veda edeceği iddia edildi.


 
Posta'da yer alan habere göre; Serenay sadece 4 bölümde yer alacak. Güzel oyuncunun diziye nasıl veda edeceği de şimdiden belli.
 
Bu arada başrol oyuncularından Ozan Güven yeni bölümlerin eylülün ilk haftası yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.

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Serenay SarıkayaFi Dizisihaberikinci sezon

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